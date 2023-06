Vorarlberg bekommt zwei neue Beratungsstellen

Viel zu viele Frauen erfahren immer noch Gewalt in den eigenen vier Wänden. Um sich als Betroffene oder auch als Zeuge Hilfe und Unterstützung zu holen, wurde im Jahr 2019 das Projekt „StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt“ in Österreich gestartet, damals vorerst nur in Wien. Weil sich die Initiative schnell von einem Pilot- zu einem Erfolgsmodell gewandelt hat, wird seitdem an einem österreichweiten Ausbau gearbeitet. Auch in Vorarlberg wurden vor zwei Jahren zwei Beratungsstellen in Bregenz und Hohenems eröffnet. Nun kommen zwei weitere hinzu, wie Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) am Montag in Bregenz verkündete.