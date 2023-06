Laugen-Container kippte in Waldbad Enz um

Am Mittwochvormittag kam es beim Abladen eines Containers beim Waldbad Enz in Dornbirn zu einem Zwischenfall. Aus bisher ungeklärten Gründen verrutschte ein mit 1000 Litern Natronlauge gefüllter Behälter und stürzte auf die Straße. Der Container wurde dabei leicht verformt, aber nicht weiter beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr war umgehend vor Ort, um den Inhalt des beschädigten Behälters in einen neuen umzufüllen. Das Waldbad konnte nach kurzer Prüfung den Betrieb wieder aufnehmen. Bis Mittag bleibt der Haupteingang noch gesperrt. In diesem Bereich laufen bis dahin noch die Aufräumarbeiten.