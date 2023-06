Falsche Polizisten gingen Exekutive ins Netz

Die Masche, die die falschen Polizisten meist bei der älteren Bevölkerung anwenden, ist immer dieselbe: Per Telefon geben sich die Trickbetrüger als Polizisten aus. Die Senioren werden über bereits verübte oder noch bevorstehende Einbrüche in der Nachbarschaft informiert. Um ihr Hab und Gut zu schützen, könnten die älteren Herrschaften einen besonderen Dienst in Anspruch nehmen - Bargeld und andere Wertgegenstände würden gerne direkt an der Haustüre abgeholt. Dann allerdings verschwinden die falschen Beamten mit dem Diebesgut auf Nimmerwiedersehen.