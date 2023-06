FPÖ will Misstrauensantrag gegen Doskozil

Wir haben Rechtsanwalt Christian Ragger mit der Prüfung des Landesbudgets und des Rechnungshofberichtes beauftragt, und der Jurist war entsetzt“, so FPÖ-Klubchef Johann Tschürtz zur „Krone“. Das Land habe viele Schulden in Beteiligungsgesellschaften ausgelagert und damit quasi „verschleiert“. Es gebe mittlerweile 139 dieser Gesellschaften. Gerade einmal 61 davon habe der Rechnungshof bisher prüfen können: „Allein darin sind Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden Euro geparkt. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hinterlässt einen Schuldenberg, der in ein paar Jahren insolvenzgefährdend für das Burgenland ist.“