Im Herbst drohen wieder schwere Corona-Fälle

Seit Jahresbeginn nur 400 Covid-Kranke in Spitalsbehandlung

Die aktuelle Situation spiegle die Lage gut wider: „Im Jahresdurchschnitt waren täglich jeweils vier bis fünf Corona-Patienten in den Krankenhäusern Vorarlbergs hospitalisiert“, berichtet Andrea Marosi-Kuster, Sprecherin der Krankenhausbetriebsgesellschaft. Insgesamt zählte man seit Anfang 2023 rund 400 Corona-Kranke in den landeseigenen Spitälern. Getestet wird freilich nicht mehr jeder stationär Aufgenommene, sondern nur noch jene, die an einem Atemwegsinfekt leiden.