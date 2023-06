Bub (5) kam bei Youtube-Challenge ums Leben

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwoch ein fünf Jahre alter Bub in Italien gestorben. Ursache soll eine tödliche Challenge für ein Youtube-Video gewesen sein. Die Behörden ermitteln gegen einen 20-jährigen Mann, der einen Lamborghini fuhr und mit dem Fahrzeug kollidierte, in dem sich der Bub, dessen Mutter und dessen Schwester befanden.