Endlich! Diese Ortschaft hat wieder ein Geschäft

Was braucht ein Ort, damit er „leben“ kann, damit er „lebenswert“ ist? Auf jeden Fall ein Gasthaus und ein Geschäft. Lölling hat zwei tolle Gasthäuser und jetzt auch wieder ein Geschäft. Der kleine Laden ist erneut im Haus von Fritz Pirolt untergebracht, der als Kaufmann eigentlich schon in Pension gewesen war, aber dann mit dem rührigen Wirt Walter Neugebauer den Verein „Unser Gschäft für Lölling“ gegründet hat. Mit Mitgliedsbeiträgen und Bausteinen wurde eine Basisfinanzierung geschafft, „Nah und Frisch“ sorgt für die Belieferung. Und so konnte heute, Donnerstag, wieder geöffnet werden.