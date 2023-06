Acht Wallboxen im Test: Unterschiede im Detail

Der Testsieger gehört zu den Teuersten

Testsieger ist die Wallbox Pulsar Plus von Hyundai, die durchschnittlich 911 Euro kostet und damit im gehobenen Preissegment zu finden ist. Dafür bekommt man eine außergewöhnlich kompakte Box mit einer sehr guten App und einer auffälligen Anzeige, die schon von Weitem den aktuellen Ladestatus anzeigt. Per Handy lässt sich beispielsweise auch der Ladestrom reduzieren, wenn der Verbrauch im Haushalt aktuell besonders hoch ist. „Nicht ganz so gelungen: Das Kabelmanagement, das umso schwieriger ist, je kleiner die Box ist. Und in Zeiten hoher Strompreise auch nicht unwesentlich: Der Stromverbrauch im Stand-by-Modus könnte geringer sein“, fasst der Techniker zusammen.