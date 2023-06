Dieser junge Mann wird von der Polizei gesucht

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde ein Lichtbild zur Fahndung veröffentlicht, da dieser junge Mann am 26. Mai bei einer Veranstaltung in Wendling im Bezirk Grieskirchen mit gefälschten 10 Euro Geldscheinen bezahlt hatte. Wer diese Person am Bild erkennt oder Hinweise geben kann, möge sich bei der Polizeiinspektion Neumarkt im Hausruck melden unter 059133/4235-100.