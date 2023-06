„Dachte erst an die SPÖ und Fake-News von Trump“

Chef der PGA-Tour als Heuchler beschimpft

Der Familienpapa ist auch neugierig, wie sich die PGA-Tour-Spieler, die sehr ablehnend gegenüber der LIV-Tour waren, verhalten werden. Viele der Spieler erfuhren erst aus den sozialen Medien von der Vereinbarung der Touren. In den Entscheidungsprozess waren sie nicht involviert. PGA-Chef Jaj Monaham musste sich in einem Meeting mit Spielern am Rande der Canadian Open in Toronto als Heuchler beschimpfen lassen.