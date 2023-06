Junger Seriengauner war dreimal pro Tag aktiv

Dabei handelte es sich unter anderem um Sachbeschädigungen, Diebstähle, Einbruchsdiebstähle und der Entfremdung unbarer Zahlungsmittel - damit ist der Diebstahl von Bankomat- und Kreditkarten gemeint. So „verdiente“ der Gauner in einem halben Monat 65.000 Euro - brutto für netto! Die Einbruchsdiebstähle wurden in Wohnungen, Geschäfte, Tankstellen und Bürogebäude verübt. Nun wurde er bei einem weiteren Einbruch erwischt und festgenommen und die Justizanstalt Linz überstellt.