„Genuss Hoch 3“: 1934 m über dem Meer schlemmen!

Hoch über Imst kommen am 18. Juni ab 10 Uhr Genießer voll auf ihre Kosten, denn da geht in der Wanderregion das Mountain Food Festival „Genuss Hoch 3“ über die Bühne. An insgesamt 18 Genusstreffpunkten gibt es allerlei zu vernaschen: Eine fast unüberschaubare Anzahl von Köstlichkeiten, Weinen, Bränden und erfrischenden Getränken erwartet die Teilnehmenden.