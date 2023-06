Krankenhaus Eisenstadt holt indische Pflegekräfte

Personal stößt an Grenzen

Im Spital versteht man den Unmut nicht. „Der Patient wurde sowohl in der onkologischen Tagesklinik als auch im Bezug auf seine Herzprobleme vorschriftsmäßig versorgt. Aufgrund des Personalmangels gelangen die Mitarbeiter in manchen Situationen jedoch an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Kräfte. Deshalb werben wir bei der Bevölkerung um Verständnis, denn auch in einem Spital arbeiten nur Menschen, die versuchen, ihr Bestes zu geben“, heißt es.