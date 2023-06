Red Bull verliert „Super-Hirne“ an die Konkurrenz

Die neue Budgetobergrenze haben einen wesentlichen Anteil am Red-Bull-Aderlass, erklärte Motorsportchef auf Sky. „Das ist in der Tat ein großes Problem. Vor allem die Summen, die von den anderen Teams geboten werden“, so Marko und verrät: „Die kriegen manchmal das Doppelte von dem geboten, was wir ihnen bezahlt haben.“ Red Bull will sich da offenbar nicht auf einen Bieterwettstreit einlassen.