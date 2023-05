Leonie: Berufung abgelehnt++Deutsch tritt zurück

Die 13-jährige Leonie wurde im Jahr 2021 brutal vergewaltigt, mit Drogen vollgepumpt und an einem Baum abgelegt. Erst 1,5 Jahre nach Leonie´s Tod sind drei Afghanen am Wiener Landesgericht für schuldig gesprochen worden. Gegen die Schuldsprüche meldeten zwei der verurteilten Afghanen Rechtsmittel an, über die nun der Oberste Gerichtshof öffentlich entschieden hat. Laut OGH bleibt es bei lebenslang und 19 Jahren.