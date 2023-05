Schwer alkoholisierter Lenker angehalten

Saalfelden am Dienstagabend: Ein Autofahrer befand sich gerade auf der B311 (Pinzgauer Straße) von Zell am See Richtung Saalfelden unterwegs. Die Fahrweise machte die Beamten aber stutzig. Laut eines Berichts soll der Mann, ein 31-Jähriger, auffallend unsicher gefahren sein. Er wurde angehalten.