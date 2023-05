Absturz passierte nur Minuten nach Abflug von Zell

Um Punkt 10.10 Uhr am Samstag war der Start. Nur vier Minuten nachdem das Ultraleicht-Flugzeug der Marke Roland Z-602 mit der deutschen Registrierung D-MMTB vom Flugfeld in Zell am See abgehoben hatte, verlor es rapide an Geschwindigkeit und Flughöhe – und zerschellte auf einer Wiese in Bruck an der Großglocknerstraße. Ziel war laut Polizei offenbar Slowenien. Den Flieger zerriss es in etliche Teile, die Polizei hatte auch von mehreren Explosionen berichtet. Die zwei Personen an Bord, der bayerische Pilot (56) und seine Begleiterin (65), starben an Ort und Stelle.