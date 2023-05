Mopelenkerin kollidierte mit E-Bikerin

An einer Kreuzung in Nussdorf, Ortsteil Pabing, überholte die 23-jährige Flachgauerin mit ihrem Moped die E-Bikerin. Diese änderte plötzlich die Fahrtrichtung, bog links ab, was zum Zusammenstoß führte. Die 65-Jährige Radfahrerin stürzte und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Salzburg gebracht. Die Mopedlenkerin fuhr geradeaus weiter, kam in der angrenzenden Wiese zu Sturz und verletzte sich ebenfalls unbestimmten Grades.