STC mit guter Ausgangslage fürs Halbfinale

Vor dem vierten und letzten Spiel in Amstetten stehen die Salzburger mit dem Punktemaximum von sechs Zählern an der Spitze der Gruppe B. Nach dem überzeugenden 6:3-Sieg am Samstag in Hochwolkersdorf (NÖ) reicht dem STC ein einfacher Sieg gegen Amstetten, um Erster zu bleiben. Sogar im Fall einer 4:5-Niederlage und mindestens zehn gewonnen Spiel-Sätzen bleiben die Volksgärtner in Front.