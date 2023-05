Schwitzkasten und Biss nach Unfall am Schutzweg

Eine Frau (34) stieg Samstagfrüh in der Salzburger Aiglhofstraße aus einem Taxi aus und überquerte einen Zebrastreifen. Ein Autofahrer (54) fuhr die Frau laut ihren Angaben am Schutzweg an. Sie stürzte. Aufgrund des Vorfalls geriet die Frau in Rage: Es kam zu einem handfesten Streit mit dem 54-Jährigen.