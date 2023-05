Hausbesitzer schlug zwei Einbrecher in die Flucht

Ein 56-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Unterlangkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein hat in der Nacht auf Donnerstag zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen. Einer der Verdächtigen (28) konnte später aufgespürt und festgenommen werden. Da sich der Mann illegal im Land aufhielt, wurde über ihn die Schubhaft verhängt. Der zweite Mann ist flüchtig.