Linz entthronte Meister Krems im HLA-Semifinale

Dieses Jahr kommt der Gegner im Endspiel in jedem Fall aus Wien: Margareten führt nach einem klaren Auswärtssieg zum Auftakt 1:0 gegen Westwien, das zweite und womöglich schon letzte Spiel findet am Donnerstag (20.20 Uhr) statt. Die Final-Spiele im Kampf um den Meistertitel 2022/23 steigen dann am Samstag, 3. Juni, Mittwoch, 7. Juni, und - falls notwendig - am Sonntag, 11. Juni.