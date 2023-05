Reisezeit: Der ORF und wir!

Wir haben uns darauf konzentriert, Ihnen eher etwas vorzustellen, das man vielleicht nicht ganz so gut kennt, wie etwa Friesach und Umgebung; deswegen, weil jeder durch Mittelkärnten auf dem Weg zu den Kärntner Seen oder zum Meer vorbeifährt, ohne vielleicht zu wissen, was er versäumt, und dass es sich durchaus lohnt, einmal stehenzubleiben, vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit zu investieren und eine Gegend mit langer Geschichte zu erleben.