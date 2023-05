„Ich bin der Grund, wieso Sie alle noch leben“

„Ich hatte das Gefühl, die Flex schneidet mich durch“

Schilderungen, die die Schöffen nur belächeln können und die ihren Ursprung in einer schweren Psychose des jungen Mannes mit Wahnvorstellungen haben. In genau diesem Zustand griff er einen Bauarbeiter, der mit einem Winkelschleifer arbeitete, an. „Ich wollte mich entspannen und Musik hören. Dann war dieser sadistische Angriff auf meine Person. Ich hatte das Gefühl, die Flex schneidet mich in der Mitte durch“, empört sich der 27-Jährige, verteidigt von Anwältin Astrid Wagner - die ihn in seiner Aussage immer wieder bremsen muss.