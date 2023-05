Razzia: Wenn die Baupolizei den Innenhof stürmt

Seit die Stadt im Frühjahr die „Offensive Altbautenschutz“ gestartet hat, finden im Zweiwochenrhythmus Planquadrat-Aktionen statt, vorerst vor allem im 10. und im 15. Bezirk. Die „Krone“ heftete sich bei einer Grätzel-Razzia in Favoriten an die Fersen der Baupolizei. Diese haben den Zweck den Hausherren zu „sensibilisieren“. Indes könnten Ökoenergie-Maßnahmen das gesamte Wiener Stadtbild verunstalten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.