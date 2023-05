Heroin-Dealer aus Ekel-Garage gefasst

Blut, Tauben, Stellen, an denen Menschen ihre Notdurft verrichtet hatten. „Gruselkabinett“ wurde den Zuständen in der mittlerweile geschlossenen Garage im Salzburger CityCenter (Elisabeth-Vorstadt) eigentlich nicht gerecht. Mittlerweile ist das Parkhaus seit Februar geschlossene herunten. Dort gefundene, alte Spritzen riefen aber die Ermittler der Polizei auf den Plan. Dabei erlangten sie Hinweise auf eine afghanische Tätergruppe, die in der Stadt Salzburg mit Heroin und Kokain handeln soll.