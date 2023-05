„Ein geiler Moment!“ So jubelt das ÖEHV-Team

Roger Bader (Teamchef): „Ich habe gewusst, dass wir mehr Energie haben, wenn wir Druck machen. Im zweiten Drittel waren wir klar besser, natürlich braucht man auch Glück. In meiner Realität war die WM ziemlich gut. Ich bin nicht zufrieden mit den ersten 30 Minuten gegen Frankreich, gegen die Topnationen haben wir sehr viele gute Leistungen gezeigt. Es ist für Österreich nicht selbstverständlich, dass wir so mithalten. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir sind vom Kampf um den Klassenerhalt befreit, das wird auch nächstes Jahr so sein.“