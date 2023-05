Kein EM-Start für erkrankte Lobnig-Schwestern

Schlagfrau Magdalena steckte sich laut Verband bei ihrer Schwester an, damit wird auch aus einem Antreten im Einer als Plan B nichts. „Corona, Magen-Darm und jetzt die Nasennebenhöhlen - jetzt reicht‘s! Ich hoffe, da kommt im Sommer nichts mehr“, erklärte die Olympia-Bronzene von Tokio. Die nächsten geplanten Starts sind das Weltcup-Finale in Luzern sowie die WM in Belgrad im September. Da geht es auch um Tickets für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.