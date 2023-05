Rekordzahlen: So viele Besucher wie noch nie

Remmidemmi und ganz viel „Gaude“, so lautete das Motto beim diesjährigen Fest in der Klagenfurter Ostbucht. Nach den vielen regnerischen Tagen im Mai hat sich das Wetter beim Hafenfest von seiner besten Seite gezeigt. Und diese top Bedingungen haben natürlich zahlreiche Besucher angelockt: „Es war weder zu heiß noch zu kalt. Man hat richtig gemerkt, wie ,hungrig‘ die Leute auf das Fest sind. Endlich wieder rauskommen und etwas unternehmen“, so Franz Huditz, Geschäftsführer der Villa Lido. Und das Geschäft lief auch hervorragend, Huditz weiter: „Im Schnitt haben wir 500-600 Pizzen am Tag ‚rausgeschossen‘, am meisten die Sorte Capricciosa. Genauso gut gingen unsere Top-Seller Bier und Aperol Spritzer vom Tisch.“