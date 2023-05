Österreichs Box-Hoffnungen im LIVESTREAM

Das Ziel der Veranstaltung ist, das olympische Boxen international wieder sichtbarer zu machen und das öffentliche Interesse an diesem Sport zu wecken, der tschechische Boxverband ist die treibende Kraft dahinter. „Solche internationalen Turniere sind extrem wichtig, damit unsere Amateure Ringerfahrung sammeln. Der FOSFA REAL BOXING CUP ist top organisiert, dahinter stecken Leute, denen dieser Sport am Herzen liegt und die auch was davon verstehen. Das ist keine Kommerzveranstaltung, hier wird auf hohem internationalen Niveau geboxt“, so „Bounce“-Chef Daniel Nader.