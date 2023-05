Alkofahrt in Wals endete mit Frontalkollision

Die 24-jährige Lenkerin eines PKW kam am Sonntag kurz vor Mitternacht im Gemeindegebiet von Wals auf der Käferheimerstraße stadtauswärts fahrend in den Gegenverkehrsbereich. Ein entgegenkommender 22-jähriger PKW-Lenker versuchte eine Kollision zu vermeiden, indem er sein Fahrzeug am äußerst rechten Fahrbahnrand zum Stehen brachte. Erfolglos: Es kam zu einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge, am PKW der Unfallverursacherin entstand Totalschaden.