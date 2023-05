Maskottchen eroberten die Wörthersee-Ostbucht

Was gehört zu einem entspannten Sonntag? Richtig: ein ausgiebiges Frühstück! Und genau mit diesem, gesponsert von Kärntnermilch, sind wir heute in der Klagenfurter Ostbucht in den Tag gestartet. Von Käse, Brot-Aufstrichen, Butter, Weckerl über Kakao und Molke-Drinks bis hin zu Obstplatten und Kaffee gab es alles, was das Frühstücker-Herz begehrt.