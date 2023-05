Bursche (13) beraubte in Wien zwei Jugendliche

Ein erst 13 Jahre alter Bub soll am Donnerstag gegen 17 Uhr zwei Burschen in Wien-Simmering ausgeraubt haben. Wie die Landespolizeidirektion berichtet, bedrohte er in der Braunhubergasse einen 14-Jährigen mit einem Messer und nahm diesem die Schuhe und die Jacke ab. Wenig später zeigte der 13-Jährige in der Simmeringer Hauptstraße einem Gleichaltrigen sein Messer und erzwang damit die Herausgabe eines Mobiltelefons.