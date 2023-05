Landwirt um mehrere zehntausend Euro betrogen

Diese Woche klickten für beide die Handschellen, als der 24-Jährige in einem Handelsgeschäft in Villach auf frischer Tat ertappt wurde. Der Mann hatte unter falschem Namen versucht, hochpreisige Waschmaschinen abzuholen, welche der 58-Jährige zuvor auf falschem Namen bestellt hatte. Im Zuge der Erhebungen konnte der Aufenthaltsort des Betrügers ermittelt werden. Das Villacher Betrüger-Duo wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt nach Klagenfurt geliefert.