Nach Einbruch mit Beute auf Parkbank eingeschlafen

Donnerstagfrüh haben Polizisten im Andräviertel in Salzburg einen schlafenden Mann auf einer Parkbank kontrolliert - neben sich hatte er offensichtlich Diebesgut. Die Beamten fanden originalverpackte Elektroartikel in mehreren Taschen - in die Firma, deren Name auf den Produkten stand, war in der Nacht eingebrochen worden. Eine Fensterscheibe war eingeschlagen und in der Nähe lagen weitere Elektrogeräte herum, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.