Baum stürzte auf die Tauernautobahn

Zum Glück waren keine auf dem Abschnitt unterwegs, als der Baum quer über die Fahrbahn bei Kremsbrücke gestürzt war. Ein 56-Jähriger hatte zuvor in dem Waldstück daneben einen Baum umgeschnitten. Dieser prallte beim Fallen aber so unglücklich gegen einen zweiten Baum und entwurzelte diesen. Der entwurzelte Baum fiel schließlich auf die Fahrbahn der A10. Autolenker, die stehen geblieben waren, hatten den abgebrochenen Gipfel des Baumes auf den Pannenstreifen gezogen und hatten sich so den Weg frei gemacht. Die Autobahnmeisterei St. Michael im Lungau führte die Aufräumarbeiten durch und konnte die Autobahn nach etwa einer Stunde wieder komplett für den Verkehr freigeben.