Halbfinale in der Conference League, 21 Uhr LIVE

Die Italiener haben es verpasst, sich für das Rückspiel in eine gute Ausgangsposition zu bringen, aber auswärts ist nach wie vor alles möglich. Die Fiorentina hat die letzten fünf Auswärtsspiele in der Europa Conference League gewonnen und in jedem davon mindestens drei Tore erzielt. „Wir haben das Hinspiel unverdient verloren, aber wir haben bereits Spiele in Stadien mit toller Atmosphäre sowohl in der Türkei als auch in Polen gewonnen und sind bereit für mehr“, sagte Verteidiger Luca Ranieri.