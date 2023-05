Europa League: Leverkusen - Rom und Sevilla - Juve

Vor vollem Haus will Bayer Leverkusen im Halbfinale der Fußball-Europa-League die Wende gegen die AS Roma schaffen. Die Deutschen gehen daheim mit einer 0:1-Hypothek in die Retour-Partie. Ziel der Werkself unter Trainer Xabi Alonso ist das Finale am 31. Mai in Budapest. „Wir wollen mehr und sind bereit für eine großartige Nacht“, sagte Alonso am Mittwoch. Im zweiten Semifinale steht es zwischen dem FC Sevilla und Juventus 1:1.