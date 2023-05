Neue Fälle! Corona-Chaos bei Giro geht weiter

Maskenpflicht eingeführt

Am Sonntagabend war Gesamtleader Evenepoel nach seinem Sieg im Einzelzeitfahren positiv getestet worden. Am Tag zuvor hatte es bereits Italiens zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna erwischt. Daraufhin führte die Rennorganisation RCS am Montag die Maskenpflicht wieder ein.