Barmherzige Brüder bilden eigene IT-Profis aus

Auch die Wirtschaftskammer hat schon vor einem eklatanten Fachkräfte-Mangel im IT-Bereich gewarnt, der Kärnten Millionen Euro Wertschöpfung kostet (wir berichteten). Die Barmherzigen Brüder haben schon immer auf interne Ausbildung gesetzt und investieren auch weiter in diesen Bereich. In St. Veit wurde nun eine neue IT-Lehrakademie gegründet, in der junge Talente ab September 2023 eine Lehre in Informationstechnologie starten können.