Dringend notwendiger Zuschuss für Fernwärme

Die Preise für die Fernwärme in Villach haben, wie berichtet, für Diskussionen gesorgt. Während man in Klagenfurt im Winter 0,065 Euro pro kWh zahlte, waren es in Villach 0,110 Euro. Bei einem runden Tisch wurde ein Fünf-Punkte-Plan präsentiert, der unter anderem eine finanzielle Entlastung vorsah.