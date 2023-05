Schweiz feiert dritten WM-Sieg ohne Gegentor

Die Schweiz hat auch sein drittes Spiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen und da weiter noch kein Gegentor kassiert. Die Eidgenossen besiegten am Dienstag in der Gruppe B in Riga Kasachstan mit 5:0 (1:0,2:0,2:0) und sind neben Gruppe-A-Tabellenführer USA das einzige Team noch ohne Punkteverlust. In der Österreich-Gruppe in Tampere gewann Ungarn gegen Frankreich mit 3:2 (1:1,1:1,0:0,1:0) nach Verlängerung.