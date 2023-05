Arnold Schwarzeneggers große Klima-Show

Weltpolitischen Charme verströmten per Video-Zuspielung UNO-Generalsekretär António Guterres mit bekannten Mahnungen, dass das Pariser Klimaziel eingehalten werden müsse, damit die Welt überleben könne, sowie die reizende britische Botschafterin Lindsay Scoll. Die Vertreterin von King Charles III. in Wien hatte eine Delegation sehr von sich überzeugter schottischer Nationalisten mit Parlamentarier Angus Robertson (geboren in London) im Schlepptau. Auch US-Botschafterin Victoria Kennedy war zur Stelle, um „Governor Schwarzenegger“ zu begrüßen. Der stahl am - von Organisatorin Monika Langthaler perfekt organisierten „Austrian World Summit“ - erwartungsgemäß allen die US-Show à la Sacramento (Hauptstadt von Kalifornien).