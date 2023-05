Teuerung füllt die Stadtkasse

Überraschung beim Rechnungsabschluss der Stadt für das Jahr 2022. Nach turbulenten Monaten hat Wien im vergangenen Jahr mehr als prognostiziert eingenommen. Statt einer Neuverschuldung um 1,4 Milliarden Euro waren die Stadtkassen mit Ende des Jahres noch mit 305 Millionen Euro gefüllt. Die Schulden der Stadt wurden so auf 8,8 Milliarden Euro reduziert. Umgerechnet steht also jeder Wiener mit 5000 Euro in der Kreide. Indes zeigt ein neuer Bericht, wie Steuergeld für die Wiener Corona-Teststrategie regelrecht verbrannt wurde. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.