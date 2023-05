Wien: Millionäre werben für Vermögenssteuer

Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut hat am Dienstag mit einer Aktion in der Wiener Innenstadt für Vermögenssteuern geworben. Unterstützung dafür kam von Djaffar Shalchi, Multimillionär und Gründer der internationalen Initiative „Millionaires for Humanity“, und Marlene Engelhorn, Millionen-Erbin und Aktivistin der Initiative „Tax Me Now“. Vermögenssteuern seien die Lösung, um der wachsenden Ungleichheit entgegenzuwirken und den Sozialstaat abzusichern, so der Tenor.