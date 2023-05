Bürgermeister Ludwig sucht Rezept gegen Teuerung

Gebührenstopp keine Alternative

Doch diese Zutaten gegen die Teuerungen hätte der Stadtchef selbst in der Hand: Gebühren bei Müll, Wasser, Kanal, Parken, Fernwärme oder Öffi-Tickets. Auf einen Gebührenstopp auf kommunaler Ebene will sich Ludwig im Gespräch mit der „Krone“ nicht näher einlassen. Die bisher gesetzten Maßnahmen wie Energieunterstützungen oder der Wohnbonus seien die „zweitbeste Lösung“. Einmal mehr verweist er auf den Bund. Zumindest die Öffis sollen vorerst nicht teurer werden. Privat kommt der Bürgermeister übrigens nicht so oft zum Kochen. „Ich komme häufig spät heim. Wenn ich koche, dann gibt es bei mir zumeist Gerichte aus dem Wok.“