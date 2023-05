Bursche (14) bei Verkehrsunfall in Wien verletzt

Ein 14-jähriger Mini-Scooterfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Eßlinger Hauptstraße in Wien-Donaustadt gegen 10.15 Uhr am Samstag verletzt worden. Der Bursche wollte die Fahrbahn bei einem Schutzweg überqueren, dabei wurde er vom Fahrzeug einer 57-jährigen Frau leicht erfasst. Ein weiterer Unfall hatte sich Samstagvormittag auf der Brunner Straße in Liesing ereignet. Eine 55-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.