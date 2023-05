MotoGP-Star schimpft: „Ich bin wirklich sauer!“

„Wirklich seltsam“

Wieder einmal gebe es keine Konstanz, dass der KTM-Pilot seine Position behalten durfte, kann der Bruder von Valentino Rossi nicht nachvollziehen. „Es ist wirklich seltsam. Am Ende der Safety Commission habe ich am Freitag noch nachgefragt, was passiert, wenn ein Fahrer nach einer Berührung eine Position gewinnt. Es wurde klar gesagt, dass es dann ein Positionswechsel kommen muss. Heute war eine klare Episode so eines Falles. Das macht mich sauer“, zitiert „Speedweek.com“ Marini weiter.