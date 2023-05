Finnland holt gegen Deutsche ersten WM-Sieg

Einen Tag nach der enttäuschenden 1:4-Auftaktniederlage gegen die USA hat sich Titelverteidiger Finnland am Samstag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft den ersten Sieg geholt. In der Österreich-Gruppe A setzte sich der Co-Gastgeber in Tampere gegen Deutschland mit 4:3 (1:1,2:2,1:0) durch und bescherte Schwarz-Rot-Gold eine unglückliche zweite Niederlage.