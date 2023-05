Bielefeld darf nach Last-Minute-Tor wieder hoffen

Arminia Bielefeld darf durch ein Tor in der siebenten Minute der Nachspielzeit weiter auf den Klassenerhalt in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga hoffen. Die Arminia gewann am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (1:0) und konnte mit 33 Punkten den Rückstand auf Nürnberg auf Platz 15 zwei Spieltage vor Saisonschluss auf zwei Zähler verkürzen. Tormann Martin Fraisl und Manuel Prietl spielten bei Bielefeld durch, Christian Gebauer wurde in der 67. Minute eingewechselt.